للرجال.. علامات تدل على الإصابة بسرطان البروستات

2020/03/11 | 02:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قد يكون بعض الرجال مصابون بسرطان البروستاتا ولا يعرفون إلا أن هناك علامات تدل على إصابتك بالمرض.ووفقًا لموقع “هن” نقلاً عن صحيفة “ذي صن”، يحدث سرطان البروستات عندما تنقسم خلايا البروستات بطريقة غير طبيعية، ولا يمكن السيطرة عليها، وكلما كان اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة، تكون فرصة التغلب عليه أكبر.وعلى الرغم […]

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