دانا حلبي ترتدي الحجاب وتمسك القرآن بالمقلوب

2020/03/11 | 02:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أثارت الفنانة اللبنانية دانا حلبي جدلاً كبيراً بنشرها صورة لها عبر حسابها الرسمي على انستغرام، بالحجاب فيما كانت تمسك القرآن الكريم بالمقلوب.وظهرت دانا حلبي في الصورة بالحجاب لأول مرة، وعلّقت على المنشور كاتبةً :”لا يخذل الله قلبا يتوكل عليه ولا يخذل الله يدا ترفع اليه”.وبعد أن تلقت العديد من التعليقات السلبية […]

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