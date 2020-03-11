السعودية: إيران سبب تفشي كورونا لدينا

2020/03/11 | 03:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /دان مجلس الوزراء السعودي، “سلوك إيران غير المسؤول” لتسهيلها إدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، في وقت تنتشر فيه الإصابة بفيروس كورونا الجديد.وأكد المجلس خلال اجتماع أن “السلوك الإيراني” يشكل “خطرا صحيا يهدد السلامة، ويقوض الجهود الدولية لمكافحة الفيروس، وتتحمل إيران بموجبه المسؤولية المباشرة وما تسببه ذلك من تفشي […]

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