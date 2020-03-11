إصابة وزيرة الصحة البريطانية بكورونا

2020/03/11 | 03:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزيرة الصحة البريطانية، نادين دوريس، إن التحاليل الطبية أثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

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