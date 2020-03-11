دراسة: كورونا قد يكون أكثر انتشاراً عبر التكييف

2020/03/11 | 03:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /اعتقد علماء في سنغافورة باحتمال سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” عبر المُكيفات، بعدما عثروا على آثار للفيروس داخل فتحات التهوية في وحدات التكييف بمستشفى في سنغافورة، ما يزيد من سرعة وسهولة انتقال العدوى بين الأشخاص.وقام الباحثون في المركز الوطني للأمراض المعدية في سنغافورة بتحليل عينة لغرف كان يقبع فيها ثلاثة مرضى […]

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