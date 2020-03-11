6 عادات يومية تصيبك بالشيخوخة المبكرة

2020/03/11 | 03:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تؤثر الأنشطة اليومية على صحة الإنسان على المدى القريب، إضافة إلى تأثير العادات السيئة على المدى البعيد، حيث أن بعضها يؤدي إلى تسريع الشيخوخة.وأورد موقع “هيلثي” الأمريكي عدد من العادات السيئة، التي يقول الخبراء إنها تؤدي إلى تسريع الشيخوخة، بتأثيراتها السيئة على صحة الإنسان: 1- الانشغال بأكثر من عمل يؤدي تنفيذ […]

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