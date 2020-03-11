اولمبياد طوكيو مهدد بالتأجيل بسبب كورونا

2020/03/11 | 04:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو في اللجنة الأولمبية اليابانية، هارو يوكي تاكاهاشي، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، أن تفشي فيروس "كورونا" الجديد يقد يتسبب في تأجيل أولمبياد "طوكيو 2020" لعام آخر أو عامين.

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