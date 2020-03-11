علاجات منزلية فعّالة لتخفيف آلام التسنين

2020/03/11 | 04:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تنمو أسنان الرضيع بين عمر 6 و24 شهراً، وترصد الأمهات هذا التطوّر في بدايته بسهولة، حيث يبدأ الصغير في وضع إصبعه في فمه أو أية أشياء يمسكها ويمضغها ليقلل آلام اللثة.ومن أكثر أعراض التسنين وضوحاً سيلان اللعاب، والإحساس بالانزعاج، وحساسية اللثة للمس، وتورّمها.إليك أفضل العلاجات المنزلية لتخفيف آلام التسنين: الحلقة.تتوفر حلقة […]

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