المرأة الايزيدية ودورها في المجتمع قبل وبعد الإبادة

2020/03/11 | 04:54 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- تحسين الهسكاني المرأة هي الأم، الزوجة، الإبنة، الصديقة أو الزميلة.مهما إختلفت طبيعة علاقتك بالمرأة، فهي تستحق التقدير وتعبير من حولها عن حبهم لها.فإن المرأة تستحق أن يحتفل العالم كل يومٍ بإنجازاتها في مختلف المجالات: في المجال السياسي، الثقافي، الإجتماعي، والإقتصادي، وغيرها من المجالات، وأن يهتم بما حققتهُ النساء من نجاح …

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