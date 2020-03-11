بابا الفاتيكان يطلب من الكهنة مقابلة مرضى كورونا

2020/03/11 | 04:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /طالب بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، صباح اليوم الثلاثاء 10 آذار، من كهنة الكنيسة الكاثوليكية، الخروج ومقابلة مرضى فيروس “كورونا” الجديد.وحث بابا الفاتيكان، في رسالة نشرتها وكالة “رويترز” كهنة الكنيسة الكاثوليكية بضرورة “التحلي بالشجاعة”، والخروج ورؤية أولئك الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا”.وتابع البابا فرنسيس الأول في رسالته بقوله: “دعونا نصلي للرب أيضا […]

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