هيفاء وهبي ترقص على بنت الجيران

2020/03/11 | 05:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /نشر المطرب المصري عمر كمال، مقطع فيديو، تظهر فيه الفنانة والمطربة اللبنانية الشهيرة، هيفاء وهبي، وهي ترقص على أغنية “بنت الجيران”.ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره عمر كامل عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، هيفاء وهبي وهي تحتفل بعيد ميلادها، بالرقص والغناء على أنغام أغنية “بنت الجيران”.ويظهر من مقطع الفيديو أن الفنانة اللبنانية […]

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