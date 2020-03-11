كيف تقي نفسك من كورونا إن تجاوزت سن الستين؟

2020/03/11 | 05:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /باتت طرق الوقاية من فيروس كورونا، الشغل الشاغل للجميع، في ظل تزايد تفشي المرض في بلدان جديدة كل يوم.وبما أن كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالأمراض بسبب ضعف مناعتهم مع التقدم في العمر، فلا بد من اتخاذ المزيد من الإجراءات الكفيلة بالوقاية من فيروس كورونا.فيما يلي مجموعة من النصائح لتفادي الإصابة […]

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