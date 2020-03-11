بيل غيتس يتعهد بتقديم الملايين لعلاج كورونا

2020/03/11 | 05:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تعهدت مؤسسة بيل وميلندا غيتس واثنتان من المؤسسات الخيرية الكبيرة الأخرى بتقديم 125 مليون دولار للمساعدة في الإسراع بتطوير علاج لفيروس كورونا سريع الانتشار، والذي قالت عنه منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين إنه يقترب من مستوى “الجائحة”.وستتركز الجهود على عقاقير جديدة يمكن استخدامها على الفور لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد والفيروسات الأخرى […]

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