اغتيال ناشطين في ميسان.. هل بدأت تصفية الاحتجاجات في العراق؟

2020/03/11 | 06:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قبل ستة أيام نشر المحامي والناشط العراقي كرار عادل اقتباسا يقول فيه إن "هناك من يريد أن يقطع رأس كل من يوقظ الناس من سباتهم على امتداد التاريخ".

والثلاثاء، في الساعة العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي، لقي عادل مصرعه برصاصة في الرقبة أثناء استهدافه، مع الناشطين عبد القدوس قاسم وعبد العزيز طارق، في مركز مدينة العمارة جنوبي العراق.

عبد القدوس لقي حتفه أيضا برصاصة في الصدر، بينما أصيب عبد العزيز برصاصة في القدم.

اغتيال الناشطين البارزين، أثار موجة من الاحتجاجات على مواقع التواصل وفي ساحات التظاهر في محافظات عراقية أخرى.

انتقد "الخذلان" قبل مقتله

انتقد عادل قبل مقتله ما سماه "خذلان شهداء الوطن والحرية"، في رد فعل كما يبدو على انخفاض وتيرة الاحتجاجات في العراق.

ويقول الصحفي أحمد حسين لموقع "الحرة" إن "الأخبار عن فيروس كورونا، وتدهور الوضع الاقتصادي والمخاوف التي تجتاح الشارع العراقي ألهت الرأي العام عن التظاهرات التي بدأت وتيرتها بالخفوت".وحذر حسين من إمكانية "استغلال الجهات المتضررة من التظاهر لهذه الفترة لتصفية الحسابات مع قادة التظاهرات".ويبدو إن هذا ما حصل مع عادل الذي كان يعود إلى منزله مصطحبا الناشطين في تظاهرات المحافظة، عبد القدوس وعبد العزيز، حين استغل راكب دراجة نارية تخفيف مركبة الناشطين لسرعتها في منطقة الحي الصناعي وسط مدينة العمارة، ليطلق النار على من فيها.قبل نحو شهر، زار وفد من ناشطي بغداد ومحافظات أخرى ساحة التظاهرات في ميسان من أجل تشكيل مبادرة لتوحيد وتنسيق بيانات جميع ساحات التظاهر في العراق.بعد ساعة تقريبا من وصول الوفد، الذي اختار خيمة سميت على اسم الناشط المقتول "أمجد الدهامات" للالتقاء بممثلي متظاهري العمارة، تم طرد الوفد من قبل التيار الصدري، وبالتحديد ميليشيا القبعات الزرق."شعرنا بالإهانة" يقول أحد معتصمي خيمة "أمجد الدهامات"، لموقع "الحرة"، مضيفا "لقد كانوا ضيوفنا، ونحن في العمارة حساسون جدا لموضوع الضيوف، أراد الصدريون إذلالنا وإحراجنا أمام ضيوفنا".ويتابع الناشط الذي فضل عدم ذكر اسمه "قدوس (عبد القدوس) ثار عليهم، واحتد النقاش معهم، ثم بدأ بانتقادهم بشدة في مواقع التواصل الاجتماعي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغتيال ناشطين في ميسان.. هل بدأت تصفية الاحتجاجات في العراق؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغتيال ناشطين في ميسان.. هل بدأت تصفية الاحتجاجات في العراق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).