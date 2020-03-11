2020/03/11 | 06:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تؤدي الأتربة ودرجات الحرارة المتفاوتة إلى التهاب الجيوب الأنفية، الذي ينتج عنه تورم والتهاب المساحات الموجودة داخل الأنف، ويؤدي ذلك إلى العديد من الأعراض.ويتسبب ذلك في صعوبة التنفس من الأنف، إضافة إلى أن ذلك قد يرافقه شعور بتورم المنطقة المحيطة بالعينين والوجه، وقد تشعر بآلام نابضة في الوجه أو صداع، بحسب موقع “هيلثي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (6 نصائح لمرضى الجيوب في الأجواء الترابية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (6 نصائح لمرضى الجيوب في الأجواء الترابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).