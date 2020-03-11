هل شرب الماء أثناء الأكل صحي؟

2020/03/11 | 07:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يُسهل شرب الماء أثناء تناول إحدى الوجبات عملية الهضم.كما يلعب دورا في الشعور بالشبع وتجنب الإفراط في تناول الطعام.في تقرير نشرته مجلة “ميخور كون سالود” الإسبانية، قالت الكاتبة ياميلا بابا بينتور إن هناك موقفين متعاكسين فيما يتعلق بفوائد شرب الماء أثناء تناول الطعام، مؤيد ومعارض.أشارت الكاتبة إلى أننا نعلم جميعا […]

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