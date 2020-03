بالأهازيج والرصاص.. احتفالات مدينة عراقية

2020/03/11 | 07:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احتفل أهالي ناحية "السلام" في محافظة ميسان جنوبي العراق بوفاة أحد أبناء الناحية بـ"عجز كلوي"، بعدما أصيب الأهالي بالذعر من احتمال إصابته بفيروس كورونا، بحسب مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلق عدد من أهالي الناحية الرصاص في الهواء، ورددوا الأهازيج احتفالا بـ"خلو" مدينتهم من "فيروس كورونا".

وقال مالك حساب "فيسبوك"، ويبدو أنه من أهالي الناحية، "طبت (دخلت) الفرحة على أهالي ناحية السلام"، مضيفا "الحمد لله التحاليل كانت سليمة ولا يوجد أي مرض كورونا في الناحية علما أن سبب وفاة المرحوم (...) هو العجز الكلوي".

لكن السبب الحقيقي لهذه "الفرحة" قد يكون إعلان مديرية الصحة أن "أهل المتوفي و ملامسيه غير مصابون بالفيروس".

وبدأ "التوتر" في الناحية بعد وفاة رجل في منتصف الثلاثينات من العمر، وصل إلى المستشفى "في حالة حرجة"، كما قالت مديرية صحة المحافظة التي أعلنت وفاته "بسبب إصابته بفيروس كورونا" خلال زيارته لإيران التي عاد منها قبل وفاته بأيام.

صحة المحافظة ألمحت إلى "تقصير" عائلة المتوفى بالتبليغ عن إصابته، مما حرمه من فرصة العلاج.

لكن قيام الدائرة بدفن المتوفى بطريقة اعتبرت "مهينة لجثمانه" أثارت الموضوع مجددا وسط احتجاجات عائلته.

واعتذرت مديرية الصحة في ميسان عن طريقة الدفن.

