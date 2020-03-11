ما الوقت المناسب لعقد القران؟

2020/03/11 | 07:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /عقد القران هو الخطوة المهمة في حياة أي شريكين يخططان لأن يمضيا حياتهما سوية، ولكن في الوقت نفسه هي خطوة غاية في الجدية، وتحتاج للكثير من التفكير والوقت، فما هو الوقت المناسب إذا للشريكين لعقد القران؟ بحسب (سيدتي).اختلاف العادات والتقاليد هناك بعض الدول، مثل السعودية، التي يتم عقد القران فيها بمجرد خطوبة […]

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