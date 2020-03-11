شاهد : شركة سعودية كبرى تستخدم عاملا كمثبت تعقيم

2020/03/11 | 07:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أثارت صور متداولة لاستخدام شركة سعودية كبرى عمالها كمثبت تعقيم ضد كورونا موجة استياء واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وكتبت شركة “أرامكو” عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “إشارة إلى الصور المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لأحد الزملاء مرتدياً ما يشبه عبوة للتعقيم في أحد مرافقها، تود #أرامكو السعودية أن تعرب عن استيائها […]

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