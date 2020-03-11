أنباء عن إصابة نجم «باريس سان جيرمان» بكورونا

2020/03/11 | 07:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /كشفت تقارير صحافية فرنسية أن أحد نجوم فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم، يشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.وذكرت صحيفة “ليكيب” أن فإن كيليان مبابي لم يتدرب خلال اليومين الماضيين، حتى يخضع اليوم لاختبار يوضح مدى إصابته بفيروس كورونا.وأشارت إلى أن التشخيص الأولي لمبابي هو الإصابة بذبحة صدرية شديدة، لكنه خضع […]

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