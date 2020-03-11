قصة المشجع الوحيد في مدرجات فالنسيا؟

2020/03/11 | 07:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /شهدت مباراة فالنسيا أمام أتلانتا، مساء الثلاثاء، والتي أقيمت على ملعب “ميستايا” معقل “الخفافيش” في إياب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا موقفا طريفا.وقبل انطلاق المباراة، ظهرت مقاعد ملعب “ميستايا” خاوية تماما فيما عدا مقعد واحد ظهر فيه تمثال لمشجع من كبار مشجعي فالنسيا، بعد قرار الاتحاد الأوروبي بمنع حضور الجماهير […]

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