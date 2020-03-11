الصين تعلن السيطرة على كورونا في بؤرة تفشي الفيروس

2020/03/11 | 07:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الثلاثاء أنه “تمت السيطرة عمليا” على تفشي فيروس كورونا المستجد في مقاطعة هوبي بؤرة انتشاره وعاصمتها ووهان.وقال الرئيس الصيني: “تم تحقيق نجاح أولي نحو استقرار الوضع وتحسنه في هوبي وووهان” بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية عقب قيام الرئيس الصيني بأول زيارة له إلى المدينة […]

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