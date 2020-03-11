إيران تعلن أعلى حصيلة يومية لضحايا كورونا

2020/03/11 | 07:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت إيران، الثلاثاء، 54 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مما رفع حصيلة الضحايا إلى 291، من بين 8042 حالة إصابة شهدتها البلاد.ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 18٪ في الوفيات مقارنة باليوم السابق، حسبما نقلت وكالة أسوشيتدبرس عن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي متلفز.وتقول وكالة […]

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