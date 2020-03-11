إغلاق الحدائق العامة في بيروت

2020/03/11 | 07:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت بلدية العاصمة اللبنانية بيروت الثلاثاء 10 آذار، إغلاق الحدائق العامة، تحسبا لتوسع وانتشار فيروس “كورونا” الجديد.وقالت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، وفقا لما نقلته قناة “إل بي سي” اللبنانية: “تقرر إقفال الحدائق العامة في مدينة بيروت، لا سيما حدائق حرج بيروت وحديقة الرئيس رينيه معوض، بشكل مؤقت”.وكلفت السلطات اللبنانية […]

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