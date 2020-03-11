اصابة وزيرة بريطانية بكورونا

2020/03/11 | 07:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الصحة نادين دوريس إن الفحوصات أثبتت إصابتها بفيروس كورونا وإنها تخضع للعزل الصحي الذاتي.

وذكرت صحيفة ذا تايمز أن دوريس التقت مع مئات الأشخاص في البرلمان الأسبوع المنصرم كما حضرت استقبالا مع رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك على تويتر إنه يشعر ”بأسف بالغ“ لسماع التشخيص الخاص بحالة دوريس.



وأضاف ”لقد فعلت الصواب بعزل نفسها في المنزل“.

كان مسؤولو الصحة في بريطانيا أعلنوا الثلاثاء ارتفاع عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى ست حالات.

وقالت وزارة الصحة أيضا إن عدد الأشخاص الذين أثبتت الفحوصات إصابتهم بالفيروس ارتفع من 319 إلى 373.

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