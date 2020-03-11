كيف تحمي نفسك من كورونا وأنت في مطعم؟

2020/03/11 | 07:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يتزايد القلق من استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد امتداده إلى أكثر من 100 دولة، ويتم إلغاء فعاليات إقليمية وعالمية عديدة بسببه.وتعتبر جميع الأماكن العامة المغلقة وخاصة مطاعم السفن العائمة من أكثر أماكن انتشار العدوى.لكن لا يعني ذلك أن تقيد حركتك، وإنما اتباع الحذر وطرق الوقاية.إليك أهم النصائح الوقائية الخاصة […]

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