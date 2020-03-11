2020/03/11 | 08:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة في منطقة كردستان العراق سامان البرزنجي، يوم امس الثلاثاء، ان الوزارة سجلت خلال الـ24 الساعة الماضية حالتي اصابة بفيروس كورونا المستجد...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ارتفاع عدد المصابين بفايروس كورونا في كردستان العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ارتفاع عدد المصابين بفايروس كورونا في كردستان العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).