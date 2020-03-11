نجيب طلال - المسرح وذهنية التحريم (3)

2020/03/11 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نجيب_طلال المسرح و ذهْـنية التحْـــريم (03) نـجـيـب طــلالفــرقـــاء التـحْـريم:من عجائب الأمور في مجتمعنا الإسلامي؛ أن قضية تحريم الفن عموما والتمثيل/ المسرح ( خاصة) أنتج فرقاء و جماعات توهج الجـدل بين الإباحة / التحـريم ؛ بحيث كل فريق يدلي بحججه وإثباتات الإباحة ( أو) التحْـريم بمقتضى نصوص......

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