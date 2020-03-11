عبد السلام أديب - سيرورة ظاهرة الاختفاء القسري بالمغرب

2020/03/11 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_السلام_أديب يمكن تقسيم مراحل ممارسة الدولة للاختفاء القسري في المغرب الى ستة مراحل، تتمثل الأولى في الفترة الانتقالية التي تلت مباشرة ابرام اتفاقية الاستقلال الشكلي والتي اتسمت بتصفية انوية المقاومة كالهلال الأسود وجيش التحرير والمعارضة الريفية المتمردة (1956 – 1960)، ثم مرحلة الستينات والتي انطلقت مع انقلاب ابيض على حكومة عبد الله إبراهيم وضد التوافق السابق ومحاولة تصفية المعارضة الاتحادية والمعارضة الشعبية ......

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