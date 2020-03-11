ميساء المصري - حرب أسعار,صراع ديوك,غطس في النفط , وحرق دول..فمن الخاسر الأكبر ؟

2020/03/11 | 08:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميساء_المصري سمعنا الكثير وقيل الأكثر، وسال الحبرالأسود عن النفط ، والإقتصاد العربي "النفطي" اليتيم ، وعن نفط أنظمتنا الحالك السواد الرخيص الثمن ، الذي "سود" وجوهنا جميعاً.بالمقابل نذكر جميعنا حادثة القمة العشرين حين وقف الأمير محمد بن سلمان وحيدا مهمشا تغافل عن حضوره جميع القادة عدا فلاديمير بوتين الذي صافحه بقوة لافتة ومازحه أمام الجميع بإبتسامة عريضة و بصورة اثارت إستغراب العالم وإستهجانه, وطرحت ا......

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