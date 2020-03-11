أول إصابة بكورونا بتركيا

2020/03/11 | 08:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، مساء الثلاثاء، عن تسجيل أول إصابة بفيروس “كورونا الجديد” في البلاد، وأنه تم وضعه قيد الحجر الصحي.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير التركي، خلال مؤتمر صحفي عقده من مقر وزارته بالعاصمة أنقرة، أوضح فيها أن التحليلات التي أجريت لهذا الشخص، الذي كان ضمن المشتبه بإصابتهم […]

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