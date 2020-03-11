2020/03/11 | 08:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق المرشح الديمقراطي جو بايدن فوزًا مهمًا خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يفوز بالانتخابات التمهيدية في ولاية ميشيغان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يفوز بالانتخابات التمهيدية في ولاية ميشيغان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).