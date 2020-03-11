2020/03/11 | 08:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقابة المحامين العراقيين تستنكر اغتيال احد اعضائها وتطالب المحاكم الدولية بالكشف عن قتلة الشعب العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/11 | 08:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة المحامين العراقيين تستنكر اغتيال احد اعضائها وتطالب المحاكم الدولية بالكشف عن قتلة الشعب العراقي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة المحامين العراقيين تستنكر اغتيال احد اعضائها وتطالب المحاكم الدولية بالكشف عن قتلة الشعب العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).