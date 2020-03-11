آلان وودز - البلشفية طريق الثورة: الفصل السادس: سنة الثورة – النضال من أجل كسب الجماهير

2020/03/11 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آلان_وودز كانت السوفييتات هي الساحة الحاسمة للنضال، دون شك.ومنذ اللحظة الأولى لعودة لينين، صار الحزب البلشفي موجها بحزم نحو هدف الاستيلاء على السلطة.لكن الشرط المسبق لذلك كان هو كسب الأغلبية الساحقة من الطبقة العاملة.وكان هذا يعني كسب الأغلبية داخل تلك المنظمات التي تتمتع بولاء جماهير العمال والجنود، أي السوفييتات.لكن العائق الكبير كان هو هيمنة الزعماء الإصلاحيين، المناشفة والاشتراكيين الثوريين، علي......

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