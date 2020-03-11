عايدة توما سليمان - الثامن من آذار: لبرلة النسوية، تحديات المرأة الفلسطينية وتأطير الحراك النسوي الاسرائيلي

2020/03/11 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عايدة_توما_سليمان الثامن من آذار هو يوم تسُلط فيه الأضواء، نحاول أن نحدث فيه وقفة مع ذواتنا لنراجع أنفسنا، أين نقف اليوم كنساء مع واقع يتغير ويتجدد بشكل دائم.لا يمكن ان يكون هناك تقدم في مجال حقوق النساء في وضعية يحدث فيها تراجع بشكل عام في العالم للتوجه التقدمي والتوجه الثوري والتوجه السياسي الذي يؤمن بحقوق الانسان بشكل عام بحقوق الفرد وبحقوق الجماعات.لا سيما عندما نقيّم السياسة في العالم ونرى صعود ا......

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