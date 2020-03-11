السعودية: 13 حالة اصابة بكورونا قادمة من العراق وإيران

2020/03/11 | 08:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكدت وزارة الصحة السعودية، تسجيلها 20 حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة الى ان 13 حالة من بينها كانت قادمة من العراق وايران

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، في تصريح للصحفيين إن عدد الحالات المؤكدة في السعودية المصابة بفيروس كورونا الجديد (COVID – 19) هي 20 حالة، منها 10 حالات لذكور و10 لإناث، ومتوسط أعمارهم 47 عاماً، وإن جميع الحالات هي لبالغين ولا توجد حالات لأطفال.

واوضح أن 7 حالات منها ارتبطت بالقدوم من إيران و3 حالات ارتبطت بالقدوم من العراق، و3 حالات مرت بالعراق وإيران، وحالتين قدمتا من مصر، وحالة لمواطن أميركي جاء من الفلبين ومر بإيطاليا، فيما الحالات الأربع الباقية هي حالات خالطت مصابين بشكل مباشر.

وقررت حكومة المملكة تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا إلى كل من (الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وجمهورية لبنان، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الجنوبية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إيطاليا، وجمهورية العراق )، للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا.

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