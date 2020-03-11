(أرامكو) تصف ظهور أحد العاملين بها مرتديا ما يشبه علبة التعقيم بأنه قلة احترام

2020/03/11 | 09:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

وصفت شركة "أرامكو" النفطية السعودية صورا متداولة يظهر فيها أحد العاملين فيها وهو يرتدي مجسما مزودا بعلبة للتعقيم، بأنه يتنافى وقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل.

وعبّرت "أرامكو" عن استيائها الشديد من هذا التصرف الذي قالت إنه "نُفذ من دون موافقة الجهة المعنية بالشركة".

وأفادت شركة النفط السعودية العملاقة بأنها "أوقفت على الفور هذا الفعل، واتخذت إجراءات صارمة للحيلولة دون تكراره".

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