الكويت تغلق ميناء امام السفن العراقية والايرانية

2020/03/11 | 09:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، عن إغلاق ميناء الدوحة البحري والخاص باستقبال السفن واللنشات العراقية والايرانية القادمة من دولهم والمحملة بالبضائع، وذلك كإجراء احترازي لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد، مبينا أن الإغلاق سيكون مؤقتا حتى إشعار آخر.

وذكر المتحدث باسم المؤسسة ناصر الشليمي أن مؤسسته تقوم بالتنسيق مع منظمة النقل البحري والموانئ العربية والخليجية بخصوص الإجراءات الخاصة بهذا الفيروس، وذلك من خلال فحص طواقم السفن القادمة لهذه الدول ومنها الكويت وكذلك التفتيش والتدقيق على البضائع المستوردة من الخارج وذلك خوفا من نقل الفيروس المعدي.

ورادف أن هناك تعاونا بين الجهات البحرية في الوقت الراهن، نظرا لما تعانيه الدول من انتشار كبير لهذا الفيروس، وفقا لجريدة الأنباء.

وتابع الشليمي بالقول "اتخذنا جميع التدابير في الموانئ البحرية وتم التركيز على الدول الموبوءة والتي أعلنت وزارة الصحة عنها، ولدينا في المؤسسة ما يقارب 800 موظف يعملون في إدارات مختلفة ومن ضمنهم الإداريون والمشرفون والبحارون".

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