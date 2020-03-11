الحشد الشعبي ينفذ عملية امنية ناجحة غرب سامراء المقدسة

2020/03/11 | 09:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي،امس الثلاثاء، تنفيذ عملية دهم وتفتيش واسعة النطاق في منطقتي الزورة وضفاف نهر الثرثار غرب سامراء المقدسة.وذكر بيان للقيادة ان “معلومات استخباراتية دقيقة افادت بتواجد عناصر تابعة لتنظيم داعش الارهابي في منطقتي الزورة وضفاف نهر الثرثار “.مشيرا الى ان “قوة من فوج طوارى اللواء وكتيبة المدفعية والاختصاصات

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