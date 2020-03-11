حكومة اربيل توجه رسالة للسكان وتأمل ألّا تضطر للجوء لأمر

2020/03/11 | 09:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حث محافظ اربيل فرست صوفي يوم الاربعاء سكان المحافظة على ملازمة منازلهم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، معبرا في الوقت ذاته من عدم الاضطرار الى اللجوء الى خيار منع حركة التنقل بين داخل وخارج المحافظة.

وقال صوفي لعدد من وسائل الاعلام اليوم، ان اربيل سجلت اربع حالات لإصابة مؤكدة بالفيروس، مردفا بالقول ان الوضع الصحي للمصابين مستقر.

واضاف "ادعو الناس الى المكوث بمنازلهم من اجل ان يبقى الفيروس مجرد حالة ولا يتحول الى وباء شامل كالذي نشهده في إيران".

وتابع رئيس الحكومة المحلية قائلا "نأمل بألاّ نضطر الى اللجوء لخيار منع حركة التنقل".

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