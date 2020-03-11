2020/03/11 | 09:22 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت تغلق ميناء الدوحة أمام السفن العراقية والإيرانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/11 | 09:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت تغلق ميناء الدوحة أمام السفن العراقية والإيرانية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت تغلق ميناء الدوحة أمام السفن العراقية والإيرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).