الصين تدين الممارسة الأمريكية بوصم الصين بفيروس كورونا الجديد

2020/03/11 | 09:26 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الصين عن إدانتها للممارسة الأمريكية “الدنيئة” المتمثلة في وصم البلاد ومدينة ووهان بفيروس كورونا الجديد، وفقا لما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ يوم الاثنين.وجاءت تصريحات […]

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