تنويه من مطار النجف الاشرف

2020/03/11 | 09:26 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل ما يشهده العالم من انتشار مرض كورونا والعمل الجاد للوقاية منه كفانا الله وإياكم تسعى بعض الصفحات المشبوهه بترويع الناس وبث الإشاعة الغير مبررة بدل التكاتف والعمل المثمر […]

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