2020/03/11 | 09:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أطلق مصرف الرافدين السلف التكميلية الإضافية لموظفي دوائر الدولة التي تترواح مابين (5 ، 10 ، 15، 20، 25)مليون دينار وحسب تقدير راتب الموظف وذلك عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية والموطنة رواتبهم حصرا لدى المصرف.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه “تم صرف سلف الضعف ضعفين لموظفي دوائر الدولة لاكثر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يطلق الحزمة الثانية من السلف التكميلية لموظفي الدولة ) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يطلق الحزمة الثانية من السلف التكميلية لموظفي الدولة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).