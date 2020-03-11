بعد انتشار عمليات سرقتها.. استبدال أغطية ’’المنهولات’’ بأخرى غير قابلة للسرقة في بغداد

2020/03/11 | 09:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت أمانة بغداد، الأربعاء (11 آذار 2020)، المباشرة باستخدام تجريبي لأغطية منهولات ومشبكات الامطار غير قابلة السرقة في العاصمة

وذكرت الأمانة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، أن "بلدية الرشيد احدى ملاكات امانة بغداد، باشرت باستخدام الأغطية المذكورة بشكل تجريبي وتم نشرها في بعض المواقع".

وأضافت أن "الأغطية مصنوعة من الحديد وتحتوي على أقفال ذاتي وبالتالي يصعب سرقتها وغير مكلفة مقارنة بالحالية والمصنوعة من (الآهين) والتي كانت تسرق من قبل ضعاف النفوس مما سبب اضراراً بالممتلكات العامة وخطراً على سلامة المواطنين".

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