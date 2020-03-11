ميركل: نحو 70% من الألمان معرضون للإصابة بفيروس

2020/03/11 | 09:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إن ما بين 60% إلى 70% من الألمان عرضة للإصابة بفيروس "كورونا".

وذكرت وسائل الإعلام أن ميركل أشارت خلال اجتماع للكتلة البرلمانية لحزبي "المسيحي الديمقراطي" و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي"، إلى أن كفاح ألمانيا ضد "كورونا" سيستغرق وقتا طويلاً.

ودعت المستشارة الألمانية إلى إلغاء المزيد من الأنشطة الاجتماعية لإبطاء انتشار الفيروس.

هذا وسجلت ألمانيا، الاثنين الماضي، أول حالتي وفاة بفيروس "كورونا"، في ولاية شمال الراين فستفالن، غربي البلاد.

وقال عمدة الولاية، توماس كوفين، إن الحالتين لـ"سيدة (89 عاما) من بلدة إيسن، والأخرى لمريض من بلدة هاينزبرغ".

بدوره، أعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" في البلاد إلى 1153 حالة.

بغداد اليوم - بغداد

أكد ائتلاف النصر، الثلاثاء، انه ليس جزءاً من جبهة على اساس "طائفي او اثني".

وقال الائتلاف في بيان، انه "بالضد من اي تحالفات سياسية طائفية، وانّ معضلة النظام السياسي تتمثل بالجبهات العرقية الطائفية المحاصص

بغداد اليوم- بغداد

توقع وزير النقل الاسبق، عامر عبد الجبار، الثلاثاء (10 آذار 2020)، تخفيض رواتب الموظفين وزيادة الاستقطاعات والضرائب، على اثر انخفاض اسعار النفط في العراق.



من اجل تقليل العجز بالموازنة.

وقال عبد الجبار في حديث لبرنامج "وجه

بغداد اليوم-بغداد

رأى الخبير في شؤون الطاقة، فرات الموسوي، الثلاثاء (10 آذار 2020) أن أزمة انخفاض أسعار النفط ستستمر لان خلفيتها سياسية، فيما لفت الى أن العراق سيكون الخاسر الأكبر.

وقال الموسوي، خلال برنامج "وجهة نظر" الذي يقدمه الدكت

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