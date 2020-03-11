عدد المصابين بفايروس كورونا يرتفع إلى 1000 في الولايات المتحدة الأمريكية

2020/03/11 | 09:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، الأربعاء (11 اذار 2020)، بارتفاع عدد المصابين بفيروس "...





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