إصابة وزيرة الدولة لشؤون الصحة البريطانية بفيروس “كورونا”

2020/03/11 | 09:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثبتت الفحوص والتحاليل الطبية إصابة وزيرة الدولة البريطانية لشؤون الصحة، نادين دوريس، بفيروس “كورونا”، وقد تم إخضاعها للعزل الصحي الذاتي.وقالت دوريس في بيان إنها اتخذت “كل الاحتياطات الموصي بها” بمجرد إبلاغها بنتيجة التشخيص. بدوره أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، على” تويتر” أنه يشعر “بأسف بالغ” لسماع التشخيص الخاص بحالة دوريس، مشيرا إلى أنها “فعلت

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