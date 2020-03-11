رئيس شبكة الإعلام العراقي يقدم الشكر لطبابة الحشد ويشيد بحملة “وعي”

2020/03/11 | 09:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد رئيس شبكة الإعلام العراقي فضل فرج الله، امس الثلاثاء، بحملة “وعي” التي أطلقتها هيئة الحشد الشعبي لمواجهة فيروس كورونا.وقال فرج الله في تصريح صحفي وتابعته وكالة صدى، ان “هيئة الحشد الشعبي مشكورة تساهم بشكل فاعل في الجهد الوطني الكبير للحد من انتشار فيروس كورونا”، مشيرا إلى أن “طبابة الحشد قدمت جهودا كبيرة لتعفير

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