هذا ما قرره الصجن الحسيني حول صلاة الجمعة في كربلاء

2020/03/11 | 09:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت إدارة الصحن الحسيني في مدينة كربلاء، الأربعاء، عدم اقامة مراسم صلاة الجمعة لهذا الاسبوع للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد....

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